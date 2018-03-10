Опубликованы кадры последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре

Сегодня, 10 марта, в Краснодаре в жилом доме прогремел взрыв бытового газа. МЧС РФ по региону публикует кадры с места происшествия. На них видно, что на пятом этаже разрушена стена квартиры, по улице разбросаны обломки, в доме частично выбиты стекла.

Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в МЧС по Краснодарскому краю, взрыв произошел по адресу: улица Славянская, дом 75. В настоящее время уточняется число пострадавших. По одним данным, при инциденте пострадало пять человек, по другим – шесть.

Как сообщили в МЧС по региону, проведена эвакуация жильцов. Для них развернуты пункты временного размещения.

В настоящее время проводится обследование здания. Уже известно, что после взрыва частично обвалилась внешняя стена одной квартиры, разрушены перекрытия на четвертом и пятом этажах и лестничный пролет. Кроме того, в здании пострадали три балкона.

На месте происшествия работают силы и средства ГУ МЧС по Краснодарскому краю и другие службы экстренного реагирования, развернут оперативный штаб.