Путин рассказал, с чем на самом деле связаны антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью NBC, что антироссийские санкции совершенно не связаны с мифическим вмешательством в выборы в США.

По его словам, ограничения связаны с желанием Вашингтона остановить развитие России.

«Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию. Эта политика сдерживания России проводится уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что такая неверная политика вредит не только российско-американским отношениям, но и бизнесу в США, потому что лишает американский бизнес конкурентов на нашем рынке.

«Американские бизнесмены хотят с нами работать, а им не дают, их сдерживают, чтобы Россию сдержать. Вот сдерживали-сдерживали, в том числе для того, чтобы не дать возможности развиваться нашей оборонной промышленности … сдержать Россию не удалось и не удастся никогда», - подчеркнул президент РФ.

Путин также напомнил, что ранее СССР и США, осознав, что «дело идет к возможному взаимному уничтожению, договорились о том, как себя вести в сфере обеспечения безопасности при наличии средств массового уничтожения». Поэтому российский лидер предложил договориться, как вести себя в киберсфере.

«Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. Иначе в международных делах не делаются дела», - добавил Владимир Путин.

Он отметил, что Москва уже предложила Вашингтону выработать общие правила поведения в киберпространстве еще при Бараке Обаме. При этом он отметил огромные возможности США в Интернете.