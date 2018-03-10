Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин рассказал, с чем на самом деле связаны антироссийские санкции

Василиса Морозова
11:43 10.03.2018
Президент России Владимир Путин в интервью NBC назвал истинную, по его мнению, причину введения Вашингтоном санкций против Москвы.

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью NBC, что антироссийские санкции совершенно не связаны с мифическим вмешательством в выборы в США.

По его словам, ограничения связаны с желанием Вашингтона остановить развитие России.

«Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию. Эта политика сдерживания России проводится уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись», — сказал Путин. 

Глава государства отметил, что такая неверная политика вредит не только российско-американским отношениям, но и бизнесу в США, потому что лишает американский бизнес конкурентов на нашем рынке. 

«Американские бизнесмены хотят с нами работать, а им не дают, их сдерживают, чтобы Россию сдержать. Вот сдерживали-сдерживали, в том числе для того, чтобы не дать возможности развиваться нашей оборонной промышленности … сдержать Россию не удалось и не удастся никогда», - подчеркнул президент РФ.

Путин также напомнил, что ранее СССР и США, осознав, что «дело идет к возможному взаимному уничтожению, договорились о том, как себя вести в сфере обеспечения безопасности при наличии средств массового уничтожения». Поэтому российский лидер предложил договориться, как вести себя в киберсфере. 

«Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. Иначе в международных делах не делаются дела», - добавил Владимир Путин.

Он отметил, что Москва уже предложила Вашингтону выработать общие правила поведения в киберпространстве еще при Бараке Обаме. При этом он отметил огромные возможности США в Интернете. 

«Интернет - ваш. Все средства управления интернетом в руках Соединенных Штатов, и все инструменты находятся на территории США, управление этим киберпространством. Разве можно сравнивать? Это невозможно просто. Давайте договоримся о правилах поведения в этом киберпространстве. Вы же отказываетесь», - подчеркнул Путин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Крыму стартовали состязания «Щит и меч» для юнармейцев
Дата10.03.2018, 14:41
В Крыму стартовали состязания «Щит и меч» для юнармейцев
Сложнейшая дозаправка на скорости в 600 км/ч глазами пилота: видео
Дата10.03.2018, 04:34
Сложнейшая дозаправка на скорости в 600 км/ч глазами пилота: видео
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Дата10.03.2018, 08:27
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Уникальная отечественная разработка: эксклюзивные кадры с испытаний «Орланов» под Петербургом
Дата09.03.2018, 09:40
Уникальная отечественная разработка: эксклюзивные кадры с испытаний «Орланов» под Петербургом
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
Дата07.03.2018, 07:10
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
14:26 В стране и мире
Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации ядерных исследований
14:25 ОПК
Видео
Экипировку «Ратник» дополнили многофункциональным ножом
13:27 В стране и мире
Видео
Кадеты упали в обморок на выступлении новой главы полиции Канады
11:45 В стране и мире
мнение
Сильнейшая амнезия: куда из уст натовских генералов исчезла «русская агрессия»
10:38 В стране и мире
Видео
Безобразная выходка – глава самарского минкульта о скандальном выступлении Ефремова
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника Видео
Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника
Тайна пропавшего авиатора Амелии Эрхарт окончательно раскрыта
Тайна пропавшего авиатора Амелии Эрхарт окончательно раскрыта
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.