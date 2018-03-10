Шесть человек пострадали в результате взрыва в жилом доме в Краснодаре
Ранее сообщалось, что 10 марта после взрыва бытового газа в жилом доме на пятом этаже обрушилась стена.
Фото: MDK Краснодар / Вконтакте
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В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре шесть человек госпитализированы. На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в центре медицины катастроф.
«На данный момент госпитализированы шесть пострадавших в результате взрыва бытового газа», - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в субботу, 10 марта, после взрыва бытового газа в жилом доме на пятом этаже обрушилась стена. По предварительной информации, под завалами находится ребенок.