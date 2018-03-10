В Краснодаре в жилом доме обрушилась стена после взрыва бытового газа

В Краснодаре в жилом доме произошел взрыв бытового газа.

Сообщается, что взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме, после которого на пятом этаже обрушилась стена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительной информации, под завалами находится ребенок. Данные о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

На месте инцидента работают представители экстренных служб.