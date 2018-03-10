В Краснодаре в жилом доме обрушилась стена после взрыва бытового газа
Данные о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото: Типичный Краснодар / Вконтакте
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В Краснодаре в жилом доме произошел взрыв бытового газа.
Сообщается, что взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме, после которого на пятом этаже обрушилась стена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительной информации, под завалами находится ребенок. Данные о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.
На месте инцидента работают представители экстренных служб.