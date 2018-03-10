На юге Москвы загорелся рейсовый автобус

При выезде на МКАД в Москве загорелся рейсовый автобус, рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как отметили в ведомстве, 10 марта произошло самовозгорание транспортного средства при выезде на МКАД с автомобильной дороги М4 «Дон». В результате происшествия никто не пострадал.

«По предварительным данным, в результате технической неисправности произошло самовозгорание автобуса в районе пересечения МКАД с трассой М4 "Дон"», - сказал сотрудник пресс-службы управления.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.