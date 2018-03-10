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Премьер Польши назвал «крайне опасным» проект «Северный поток – 2»

Василиса Морозова
10:48 10.03.2018
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что сейчас Варшава смогла добиться независимости от российского газа.
Премьер Польши назвал «крайне опасным» проект «Северный поток – 2»
Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии заявил, что Варшава добилась независимости от российского газа, а назвал опасным проект «Северный поток — 2».

По его словам, и балтийские страны, и Польша считают проект по строительству двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа от побережья РФ до Германии «крайне опасным для этой части Европы». 

«Польша давно стала независимой от "Газпрома", мы построили терминал для сжиженного газа в Свиноуйсьце и теперь намерены расширить его перерабатывающие возможности. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с Данией и Норвегией», — слова Моравецкого приводит «Польское радио». 

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что «Северный поток — 2» может привести к войне между РФ и Украиной. 

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