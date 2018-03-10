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Безобразная выходка – глава самарского минкульта о скандальном выступлении Ефремова

Александра Арсентьева
10:38 10.03.2018
Как сообщили пользователи соцсетей, артист появился на сцене самарского театра пьяным, путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress
Видео: ekaterinaeva81/ Instagram

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов заявил, что «выходка» артиста Михаила Ефремова на гастролях в Самарском театре оперы и балета была «безобразной». Также он выразил надежду на то, что руководство «Современника» найдет способ извиниться перед самарскими зрителями.

«На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой», – заявил врио министра культуры Самарской области на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, несколько пользователей социальных сетей сообщили, что спектакль «Не становись чужим» театра «Современник», который дает гастроли в Самаре, был задержан из-за того, что Михаил Ефремов опоздал. Как они утверждают, артист появился на сцене пьяным, путал слова и нецензурно выражался в адрес зрителей.

Директор театра «Современник» Игорь Попов рассказал, что в субботу будут разбираться в данной ситуации. Он также отметил, что спектакль коммерческий и министерство культуры Самарской области к его организации отношения не имело.

Сам Михаил Ефремов позже также прокомментировал данный инцидент. По его словам, его выступление не так поняли: «Это черная английская комедия. Немножко не догнали, вот и все», – заявил артист. 

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