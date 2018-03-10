Путин заявил об отсутствии планов по изменению Конституции РФ

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC сказал, что у него нет планов изменять российскую Конституцию.

Ведущая телеканала спросила российского лидера о возможном изменении сроков пребывания на посту главы государства, приведя в пример предложенные поправки к конституции КНР.

«Я никогда не менял Конституцию. И в особенности, чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день», - сказал российский президент.

Путин раскритиковал также «мнение так называемых экспертов» из США, которые утверждают, что ему нужно сохранить свой пост ради своей безопасности.

«Почему вы так уверены в том, что люди, которые приходят к власти в России, после меня захотят уничтожить все, что я сделал за последние несколько лет?» - спросил президент.

Российский лидер уверил собеседницу, что в будущем к руководству Россией придут те, кто захочет укрепить страну.