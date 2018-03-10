Сильнейшая амнезия: куда из уст натовских генералов исчезла «русская агрессия»

Ведущий программы «Задело» Николай Петров: Под шумок газовых споров с Украиной или попыток Великобритании раскрутить, естественно в антироссийском ключе, как-то подозрительно удачно для Запада случившееся происшествие с бывшим перебежчиком, экс-полковником ГРУ Скрипалем... Прямо вот как подгадали они это эффектное отравление прямо под выборы в России. Причем с достаточным запасом по времени - как специально для организации шумной истерической кампании в масс-медиа.

Как будто по методичке работают. Отчего ж не использовать методичку-то, в самом деле? Так вот, за всем громкими скандалами последних дней остались незамеченными несколько просто потрясающих заявлений наших, «западных партнеров».

Первое из них сделал руководитель военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел. Оказывается, нет и не было никакой агрессии России против стран Балтии. О которой нам прожужжали все уши за три последних года. И которая агрессия была главным поводом для переброски дополнительных военных контингентов к российской границе, между прочим.

Утверждения об агрессии России против стран Балтии не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил находящийся с визитом в США высокопоставленный натовский генерал.

Отвечая на вопрос одного из американских СМИ про так называемую «агрессию» России в отношении Балтии, военный заявил: «Я бы, вероятно, с большей осторожностью использовал термин «агрессия» применительно к Балтии, так как мы в действительности не видим открытой агрессии в отношении прибалтийских стран. Все, что у нас имеется в регионе, - это возросшее военное присутствие, увеличенное число учений, вылетов дальней авиации, более активное использование разведки».

Затем он прокомментировал сообщения о якобы имевших место случаях нарушения российской военной авиацией воздушного пространства стран Балтии.

«Большинство, 90% этих так называемых нарушений, объясняются техническими или человеческими ошибками», - добавил генерал.

О как! Ушам своим не верю. Оказывается, не было никакой агрессии, а все вопли латвийских или эстонских политиков, про ужасные российские самолеты которые перманентно вторгаются и вторгаются и вторгаются в воздушное пространство этих стран, прямо вот российскую авиацию хлебом не корми, а дай злонамеренно вторгнуться, - всего лишь технические или человеческие ошибки.

Что произошло с натовским генералом? В каком брюссельском лесу вдруг собака сдохла? Кстати, вокруг Брюсселя есть леса? Если вдруг сам руководитель военного комитета НАТО заявляет что, дескать, ребята, ошибочка вышла, краски не сгущайте. Нет признаков агрессии.

Вообще надо добавить, что западные политики (и генералы НАТО тут не исключение), могу предположить, абсолютно счастливые люди. С очень короткой памятью. То есть, возможно, то, что было вчера или на прошлой неделе они еще как-то помнят. Но вот события, дела, поступки, отстоящие на несколько месяцев, начисто стираются из их памяти.

Ей-богу, совсем как блаженные. Только люди с сильнейшей амнезией могут сейчас делать подобные заявления, как генерал Петр Павел. Потому что именно он в мае пятнадцатого года, например, заявил, что русские танки за двое суток могут захватить Прибалтику и Киев в придачу. Затем эта цифра увеличилась до 60 часов и перекочевала в доклад американской RAND Corporation. А во время специальных слушаний в Сенате США по поводу неизбежного русского вторжения в Ригу, Вильнюс и Таллин, тогдашний заместитель помощника министра обороны Майкл Карпентер раз 15 на все лады повторил словосочетание «русская агрессия».

А помните, что было прошедшей осенью? Нет? Учения «Запад-2017» назывались чуть ли не началом оккупации. Так называемый «Сувалкский сухопутный коридор» через территорию Белоруссии и Литвы как кратчайший путь к Калининградской области - помните? Ведь на полном серьезе высоколобые аналитики, многозвездные натовские генералы и вся многоголосая пропагандистская рать убеждали своих же сограждан, что до начала войны остаются не часы - минуты. Или не было этого? И вот встает закономерный вопрос: ребятки, а когда вы откровенно врали про русскую агрессию? Или вы врете всегда? Если агрессии на самом деле никакой нет, может приступить понемногу к выводу той техники, частей и боеприпасов. Всего того, что вы туда навезли под предлогом русской агрессии?

У меня есть два объяснения вот такой внезапной смене риторики и публичного такого отказа от одной из самых распространенных русофобских баек про то, что злобная Россия спит и видит как бы агрессивно надругаться над прибалтами. Первая - предположительная. Возможно, после послания российского президента Федеральному собранию, натовские генералы стали, на всякий случай, гораздо более аккуратно подбирать слова и выражения.

А второе объяснение состоит в том, что, увы, задачи, поставленные несколько лет назад перед НАТО по резкому усилению военного присутствия вдоль западных российских границ, по сути выполнены. Несмотря на откровенное нарушение всех договоров и соглашений. В том числе и «Основополагающего акта НАТО - РФ» 1997 года. Когда откровенная наглая ложь про так называемую российскую агрессию сыграла свою роль, можно начинать говорить чистейшую дистиллированную правду.

Кстати, наше военно-политическое руководство прекрасно осведомлено о том, что на самом деле стояло за всеми этими воплями про агрессию. Буквально на днях заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что США создали на территории Восточной Европы тыловой запас вооружений, военной и специальной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества - достаточный для развертывания дополнительной группировки численностью до 300 тысяч человек.

То есть поясню: сначала Западом организуется дезинформационный вброс про то, что русским понадобится 60 часов для захвата Прибалтики. Под этим предлогом на территорию Литвы, Латвии, Эстонии и Польши вводятся дополнительные бригады. И под пропагандистский шумок на склады и базы завозится гигантское количество военного снаряжения, достаточное для организации и снабжения от двадцати до тридцати уже не бригад – дивизий! Все! Теперь можно отказываться от предыдущих показаний.

А вот, кстати, вам еще один пример такой же лжи и последующего внезапного просветления в мозгах. Даже более - с извинениями. Дескать, простите, люди добрые, бес попутал, выдумал я все, не было такого! А там придумали уже не агрессию, а целую теоритическую базу подвели.

Известный британский политолог и старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти признался в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy, что так называемой «доктрины Герасимова», которую на Западе понимают как «расширенную теорию современной войны» или даже «видение тотальной войны», в действительности не существует. Он просто придумал этот термин, чтобы, как пишет Галеотти, привлечь внимание читателей к переводу речи российского генерала, который на самом деле пытался осмыслить события «арабской весны», рассуждал об операциях Запада, «цветных революциях» и «майданах» в частности, на примере Ливии, Сирии и усилий, направленных на «смену режимов».

Это вам еще один пример западной лжи, причем с очень серьезными последствиями. Некий британский политолог, для красного словца, по своему истолковывает и переиначивает статью начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, первого замминистра обороны России Валерия Герасимова. Статью еще 2013 года, в газете «Военно-промышленный Курьер», в которой анализируются действия Запада по дестабилизации стран и целых регионов. Выдуманный им термин «доктрина Герасимова» подхватывает западная пресса, создавая из теоретической статьи по поводу тайных и явных методов ведения Западом гибридных войн жупел и страшилку.

Затем эта страшилка, уже как чистая и беспримесная правда об агрессивных намерениях России по дестабилизации Запада добирается до властных кабинетов. И вот уже министры обороны, правительства, депутаты парламентов, президенты стран НАТО на полном серьезе, что называется, на голубом глазу обсуждают фальшивую, придуманную от начала и до конца «доктрину Герасимова» как страшный вызов, как угрозу западной цивилизации, как чуть ли не повод для начала глобального столкновения и мировой гибридной войны.

То есть еще раз. Броский заголовок был придуман всего лишь для привлечения внимания читателей. А вот читатели - на разных этажах власти - восприняли переведённые рассуждения российского военачальника как готовый проект военных действий против Запада! Теперь политолог признается, что дескать, виноват. Выдумал все. Но пропагандистский маховик-то уже запущен. И что, теперь Западу придется вымарывать из военных доктрин параграфы по поводу «российской гибридной угрозы»? Подозреваю, что они этого делать не станут. А родоначальник всего этого, британский политолог Галеотти едва не сыграл роль обезьяны, которой в руки попал ядерный чемоданчик.

А самое интересное, что Запад во всей этой истории с доктриной, которой нет, практически совершил зеркальный перенос своих целей и методов, приписав их России. Поскольку те же США вместе с НАТО прибегают к описанным Марком Галеотти приемам уже десятилетиями, используя и санкции, и спровоцированные разноцветные революции в попытках добиться своих целей. Кстати, бывший министр обороны США Джеймс Мэттис был одним из авторов вышедшего в 2005 году эссе «Война будущего: появление гибридных войн». Так что первенство в изобретении новых форм необъявленных подрывных военных действий все равно, как ни крути, остается за Америкой.

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