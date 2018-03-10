Журналистка NBC рассказала о невозможности «перемудрить» Путина

Ведущая телеканала NBC Мегин Келли, которая взяла интервью у президента России Владимира Путина, полагает, что «перемудрить» его невозможно.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пытаться перемудрить Владимира Путина – не думаю, что получится», – сказала Келли, сообщает РИА Новости.

Также она отметила, что можно с помощью фактов попробовать «атаковать» российского лидера.

«Можно попробовать, как я в этом интервью, заставить его немного защищаться», – отметила журналистка.

Ранее сообщалось, что Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что взаимные обвинения между Россией и США представляют собой «путь в никуда». Также он рассказал, что Соединенные Штаты вмешиваются в выборы РФ и не скрывают этого. Кроме того, президент сообщил, что Россия с США готова обсуждать вопросы о ракетах и контртерроризм в любое время.