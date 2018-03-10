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Экспедиция РГО начала изучать развалины затопленного Югского монастыря под Ярославлем

Валентин Гвоздев
09:39 10.03.2018
Семьдесят лет назад, когда создавалось Рыбинское водохранилище были затоплены огромные территории, около 800 населенных пунктов оказались под водой. На дне покоится Югская Дорофеевская пустынь.

Совместная экспедиция Константина Богданова и Русского географического общества начала изучение развалин затопленного Югского монастыря. Тайны русского православия скрываются под толщей воды Рыбинского водохранилища.

Сверяясь с навигатором участники экспедиции высверлили во льду пробную лунку и спустили под лед камеру, чтобы точно определить место будущей «майны» (специальной проруби, для погружений).

Цель - развалины Югского монастыря, который в числе десятков других памятников архитектуры, был принесен в жертву прогрессу в середине прошлого века, когда при создании каскада гидроэлектростанций образовалось Рыбинское водохранилище.

Семьдесят лет назад, когда создавалось Рыбинское водохранилище были затоплены огромные территории, около 800 населенных пунктов оказались под водой. На дне покоится Югская Дорофеевская пустынь, разведывательно-водолазная команда при поддержке РГО исследует руины главной святыни ярославской земли. 

Зима в средних широтах - самое подходящее время для подводных исследований. Серьезным преимуществом является лед, к месту погружения можно буквально подойти, также отсутствуют волны, способные сильно усложнить задачу ныряльщикам, но главным критерием остается прозрачность воды. 

«Зимой видимость, прозрачность воды гораздо выше, потому что она не цветет, нет никаких микроорганизмов. Поэтому сейчас вот видимость хорошая, ну при хорошем свете метра 4-5. Летом ну полметра, ну полтора это максимум», - отметил руководитель экспедиции Константин Богданов. 

После разрушения и затопления монастыря, здесь еще ни разу не проводились службы. Владыка Рыбинский и Угличский Вениамин впервые отслужил молебен на месте некогда стоявшей обители и благословил на благое дело подводников. 

Среди ила и поросших ракушками валунов водолазам удается разглядеть кованную деталь внешнего убранства монастыря, с крайней осторожностью ее поднимают на поверхность. Спустя столько лет сложно судить о ее предназначении, поэтому ее принадлежность будут определять по сохранившимся фотографиям. 

Все отснятые видео и фотоматериалы лягут в основу интерактивного музея, где с помощью технологии дополненной реальности любой желающий сможет совершить экскурсию в места недоступные без специального снаряжения.

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