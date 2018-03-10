МВФ «популярно» объяснил украинцам, зачем платить больше за газ

Разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупциии неэкономичного потребления, в связи с этим их необходимо повысить. Об этом заявил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман в интервью «Новому времени».

Он отметил, что стоимость газа для населения должна быть такой же, какую платят импортеры. По его словам, подорожание поможет избежать коррупционных схем, при которых голубое топливо для домохозяйств перепродается предприятиям по более высокой цене. Люнгман уверен, что дешевизна топлива выгодна «богатым людям с большими домами», которые потребляют много топлива.

«Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий», — заявил он.

Напомним, МВФ выдвинул Киеву ряд требований для получения следующего транша, среди которых создание антикоррупционного суда, принятие закона о приватизации и урегулирование цен на газ.

Долг Нацбанка и Минфина Украины перед МВФ составляет более 12 млрд долларов. В связи с этим Киев пригрозил, что в середине 2018 года прекратит сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш от фонда.