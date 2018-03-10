Все захваченные в заложники в доме для ветеранов в Калифорнии погибли

В американском городе Юнтвиль (штат Калифорния) 36-летний мужчина взял трех заложников в доме ветеранов. В этом учреждении, одном из крупнейших в Штатах, проживают престарелые и инвалиды из числа участников войн.

На место происшествия прибыл спецназ и сотрудники ФБР, однако у переговорщиков не вышло наладить контакт с преступником - он открыл стрельбу по полицейским.

После штурма здания спецназовцы обнаружили в здании четыре тела - трех погибших заложников (все они - женщины) и самого стрелка. Об этом сообщает ABC News.

По информации Reuters, преступником оказался участник программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства. Соболезнования в связи с трагедией выразил губернатор штата Джерри Браун.