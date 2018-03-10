В ЛНР показали кадры с беспилотника украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовала кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом ВСУ, который вел разведку в районе населенного пункта Смелое в непосредственной близости от линии соприкосновения.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что украинские силовики сами допустили потерю беспилотника, когда включили комплекс радиоподавления ВСУ. В итоге ополченцам удалось принудительно посадить аппарат и забрать данные, которые он успел записать.

Отмечается, что подобная разведка обычно ведется для корректировки огня артиллерийских подразделений. При этом на кадрах видно, что больше всего военных интересовали жилые кварталы, а не какие-то объекты ополченцев ЛНР.

В Народной милиции, подчеркнули, что использование вблизи линии боевого соприкосновения беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, запрещено Минскими соглашениями.