Полсотни автомобилей столкнулись в американском Мичигане
Происшествие было вызвано внезапно усилившимся снегопадом, что привело к ухудшению видимости.
Видео: World News Tonight / Twitter
По меньшей мере 45 автомобилей попали в массовое ДТП на шоссе в округе Джексон в американском штате Мичиган.
Как сообщает филиал телеканала ABC News со ссылкой на Министерство транспорта штата, авария произошла по причине внезапно усилившегося снегопада, который привел к ухудшению видимости.
По данным правоохранителей, в результате происшествия три человека получили небольшие травмы.
В настоящее время всех водителей и пассажиров эвакуировали с трассы, их доставили в Департамент здравоохранения округа Джексон, где они смогут дождаться ликвидации последствий аварии и продолжить свой путь.