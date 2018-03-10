Полсотни автомобилей столкнулись в американском Мичигане

По меньшей мере 45 автомобилей попали в массовое ДТП на шоссе в округе Джексон в американском штате Мичиган.

Как сообщает филиал телеканала ABC News со ссылкой на Министерство транспорта штата, авария произошла по причине внезапно усилившегося снегопада, который привел к ухудшению видимости.

По данным правоохранителей, в результате происшествия три человека получили небольшие травмы.

В настоящее время всех водителей и пассажиров эвакуировали с трассы, их доставили в Департамент здравоохранения округа Джексон, где они смогут дождаться ликвидации последствий аварии и продолжить свой путь.