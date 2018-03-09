Ракета-носитель «Союз» успешно вывела спутники связи на орбиту

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту четыре телекоммуникационных спутника связи. Об этом сообщила вице-президент компании Arianespace Люс Фабрегетт, передает ТАСС.

«Поздравляю всех партнеров с этим успехом», - сказала Фабрегетт.

Спутники связи O3b MEO для оператора SES, созданные корпорацией Thales Alenia Space на заводе во Франции, были выведены на орбиту высотой около восьми тысяч километров.

Отмечается, что это в четыре раза ниже обычных для спутников связи геостационарных орбит. Вывод аппаратов на целевую орбиту обеспечил российский разгонный блок «Фрегат-МТ».

Спутники станут частью группы аппаратов коммуникационной системы O3b.

Российская ракета-носитель «Союз» с четырьмя спутниками связи стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в пятницу, 9 марта.