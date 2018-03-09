Британские СМИ сообщили новые подробности об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного вещества, скорее всего, в собственном доме, а не в общественном месте, как предполагалось ранее. Об этом пишет The Telegraph.

По данным СМИ, в результате инцидента от неизвестного вещества пострадал сотрудник полиции по имени Ник Бейли. Он посещал дом, где проживал Сергей Скрипаль и его дочь, через несколько часов после происшествия.

Однако врач, который оказывал помощь найденному в общественном парке мужчине и его дочери, никак не пострадал и не продемонстрировал симптомов отравления. Это позволяет предполагать, что неизвестное вещество использовалось не в общественном месте, а в доме Скрипалей.

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а также его дочь, были госпитализированы в городе Солсбери после отравления неизвестным веществом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон уже пригрозил РФ новыми санкциями в этой связи, причем это было сделано практически сразу после инцидента, без каких-либо озвученных о расследовании данных.