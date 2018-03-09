В Дагестане мощная лавина нарушила сообщение с 51 населенным пунктом

Сход лавины в шести километрах от дагестанского селения Тлярта отрезал сообщение с 51 населенным пунктом, в которых проживает в общей сложности 15 тысяч человек.

Об этом сообщает в пресс-служба республиканского главка МЧС РФ.

Объем лавины в 2 тысячи кубометров перекрыл дорогу «Укал-Уилда» и нарушил транспортное сообщение.

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в 6 километрах от селения Тлярата сошла лавина. Дорога закрыта», — говорится в заявлении.

На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы, никто из людей не пострадал.