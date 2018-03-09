Сборную Англии накажут за бойкот ЧМ-2018 в России

Сборная Англии по футболу может быть отстранена от участия в Чемпионате мира по футболу в 2022 году, если не откажется от идеи частичного бойкота мундиаля в России. Об этом сообщает британский The Telegraph.

Журналисты издания обратили внимание на пункт в регламенте FIFA, который обязывает все представляющие национальные ассоциации команды отыграть все матчи турнира вплоть до того, как они покинут мундиаль. В случае нарушения этого правила национальной сборной грозит штраф вплоть до отстранения от следующего чемпионата мира.

Ранее глава британской дипломатии Борис Джонсон заявил, что его страна может частично бойкотировать ЧМ-2018 в России в связи с ситуацией вокруг бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Каким образом футбольный турнир связан с данной ситуацией, осталось неизвестным.

В МИД РФ уже прокомментировали решение британской стороны подвергнуть ЧМ-2018 бойкоту из-за ситуации с бывшим разведчиком. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала это «дикостью».

Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, а также его дочь, были госпитализированы в городе Солсбери после отравления неизвестным веществом.