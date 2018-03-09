«Глазборг»: канадец встроил себе в глазницу камеру с красной подсветкой

Мужчина по имени Роб Спенс встроил себе в глазницу видеокамеру, которая выглядит, как светящийся красный глаз киборга. Теперь он называет себя Eyeborg («Глазборг») и выступает по всему миру на конференциях о технологии. Об этом сообщает издание Outer Places.

Спенс потерял глаз, когда был 9-летним мальчиком. Он пытался выстрелить в корову из ружья, но не справился с отдачей и выбил глаз прикладом. Мальчик пытался скопировать позу ковбоя из кино и расположил оружие на уровне лица, из-за чего и пострадал.

В какой-то момент, меняя стеклянный протез в глазнице, Спенс задумался, чем его можно заменить. Он принял решение вставить в глазницу камеру со светящимся красным значком. При помощи инженеров и технологов Спенс собрал подобное устройство.

Обычно мужчина носит повязку, однако иногда снимает ее и демонстрирует окружающим свой необычный протез. «Глаз» пишет видео и может передавать его на другие носители. Возможность незаметной съемки и сам факт изменения тела путем вживления гаджетов вызывает горячие обсуждения об этике, в которых Спенс с удовольствием принимает участие на конференциях по кибернетике.