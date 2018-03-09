Еврокомиссия хочет дать Украине миллиард евро

Еврокомиссия предложила четвертую по счету программу финансовой помощи Украине, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Размер помощи должен составить миллиард евро. Предполагается, что он будет потрачен на поддержку структурных реформ и экономическую стабилизацию страны. Однако программу помощи еще должны одобрить Совет Евросоюза и Европарламент.

Ранее Евросоюз формировал для Украины программу поддержки, где сумма помощи составляла 1,8 миллиарда евро. С 2015 года Украина получила 1,2 миллиарда из этой суммы. Однако последние 600 миллионов евро Евросоюз решил не отдавать, поскольку Украина не выполнила ряд условий, которые были выставлены ей ЕС.

После невыдачи последнего транша президент Украины Петр Порошенко вновь попросил денег. Тогда Еврокомиссия пообещала подготовить для страны новую программу, согласно которой средства все-таки будут выделены.