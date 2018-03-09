Сотрудник Росгвардии погиб во время стрельбы в Дагестане

Два человека погибли в результате стрельбы в селении Герга в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

По предварительным данным, перестрелка произошла из-за бытового конфликта. Огонь открыл работник патрульно-постовой службы. В результате стрельбы погибли два человека, один из которых являлся сотрудником Росгвардии.

Злоумышленник задержан, его допрашивают. Обстоятельства происшествия выясняются.