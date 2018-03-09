Сотрудник Росгвардии погиб во время стрельбы в Дагестане
Конфликт произошел на бытовой почве, стрелявший не являлся членом бандформирований.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК «Звезда»
Видео: Экстренный вызов 112/ ВКонтакте
Два человека погибли в результате стрельбы в селении Герга в Дагестане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.
По предварительным данным, перестрелка произошла из-за бытового конфликта. Огонь открыл работник патрульно-постовой службы. В результате стрельбы погибли два человека, один из которых являлся сотрудником Росгвардии.
Злоумышленник задержан, его допрашивают. Обстоятельства происшествия выясняются.