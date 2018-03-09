Ракета-носитель «Союз» с четырьмя спутниками связи стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с четырьмя телекоммуникационными спутниками связи стартовала 9 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию ведет компания Arianespace, которая осуществляет коммерческие пуски российской ракеты с этого космодрома.

Изначально запуск был запланирован на 19:37 по московскому времени, однако был отложен на 33 минуты. Причиной переноса стал сильный ветер на высоте десять километров.

«Союз-СТ-Б» выведет на орбиту четыре телекоммуникационных спутника серии O3b Medium Earth Orbit для оператора SES. Они станут частью группы аппаратов коммуникационной системы O3b. Вывод аппаратов на целевую орбиту обеспечит российский разгонный блок «Фрегат-МТ».