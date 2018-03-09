Международный гуманитарный конвой смог покинуть Восточную Гуту

Конвой, организованный международными гуманитарными организациями, смог покинуть район Восточной Гуты в Сирии. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Золотухин.

«Акция прошла успешно. Центр по примирению враждующих сторон обеспечил безопасный проход колонны, вся она в полном составе благополучно вернулась на пункт пропуска в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин», - рассказал Золотухин.

От Организации Объединенных Наций гуманитарное предприятие координировал Мухаммад Джалах. Он не стал общаться с журналистами, но кивнул в ответ на вопрос об успешности акциями. О том, велись ли с террористами переговоры о выпуске мирных граждан из Гуты, представитель ООН также умолчал.

Ранее сообщалось, что боевики расстреляли автомобили мирных жителей района, которые пытались прорваться к одному из пунктов пропуска, открытым властями Сирии. Мирные граждане попытались воспользоваться недавно созданным переходом Млеха-Джисрейн, но террористы открыли по ним огонь на поражение.