Путин рассказал о гражданстве обвиняемых во «вмешательстве» в выборы в США

Граждане России, которых спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы президента США, с тем же успехом могли быть американцами, или работать на американские компании. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

«Всплыли некоторые имена. Ну и что? С таким же успехом это могли быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш политический процесс», - ответил российский лидер журналистке Мегин Келли. Глава РФ добавил, что отношения между Россией и США очень сложные.

«Вы мне назвали часть физических лиц и сказали, что они русские. Ну и что? Может, они, будучи русскими, работают в американских компаниях? Может, кто-то из них работал на кого-либо из кандидатов? Я понятия об этом не имею», - сказал российский лидер.

На днях президент РФ Владимир Путин дал интервью журналистке телеканала NBC News Мегин Келли. Глава государства ответил на вопросы о выборах в США, встрече российского посла с зятем Трампа и о нынешней ситуации в России.

16 февраля Минюст США опубликовал доклад о так называемом «вмешательстве» РФ в американские выборы. В списке значатся 13 физических лиц и три компании. Москва отрицает безосновательные обвинения Вашингтона.