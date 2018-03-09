Савченко на суде отдала честь обвиняемому в покушении на Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко пришла поддержать Владимира Рубана, арестованного по подозрению в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко. Видео опубликовано изданием «Страна».

На видео Надежда Савченко подходит к «клетке», где содержится арестованный Рубан во время судебного процесса, и рассказывает собравшимся журналистам об этом человеке, подчеркивая, что он заслуживает только уважения. После депутат совершает в адрес арестованного воинское приветствие – отдает честь.

Владимир Рубан является руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус», который действует в интересах украинской стороны. Эта организация активно участвовала в вопросах обмена пленными с самого начала конфликта, и благодаря ей многие солдаты ВСУ вернулись домой из плена. Судя по видео, именно этот факт заставил Савченко выступить в поддержку Рубана.

Ранее сообщалось, что украинский суд арестовал Владимира Рубана по подозрению в организации покушения на президента страны и террористических актов в Киеве. Мужчину якобы задержали на КПП с ящиком, набитым оружием, гранатами и минами. Подозревыемый все обвинения отрицает и утверждает, что они сфабрикованы украинскими спецслужбами.