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На автосалоне в Женеве представили серийный летающий автомобиль

Андрей Аркадьев
19:53 09.03.2018
Летающий автомобиль с полным баком топлива может преодолеть 500 километров.
На автосалоне в Женеве представили серийный летающий автомобиль
Фото: PAL-V

Первый серийный летающий автомобиль представила голландская компания PAL-V на Женевском автосалоне.

Машина называется Pioneer Edition. Аппарат способен перевозить до двух пассажиров. Летающий автомобиль с полным баком топлива и одним пассажиром на борту может преодолеть 500 километров и 300 – с двумя пассажирами. Представители компании утверждают, что перевод Pioneer Edition из дорожного состояния в полетное занимает 5-10 минут.

Новинка способна разогнаться в воздухе до 180 километров в час, на земле — до 160 километров в час. Автомобиль может подняться в воздух на высоту до 3500 километра. Для взлета ему потребуется площадь шириной и длиной приблизительно в 200 метров.

Стоимость летающего автомобиля по предварительному заказу составляет 499 000 евро. Гибрид машины и вертолета будет доступен для клиентов в начале 2019 года.

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