Директор «Современника» пообещал разобраться в скандале с Ефремовым

Директор московского театра «Современник» Игорь Попов, где служит актер Михаил Ефремов, пообещал разобраться с ситуацией после скандала на спектале в Самаре. Об этом сообщает ТАСС.

«Сам я не был на гастролях в Самаре», - сказал директор.

Как отметил Попов, сейчас гастрольная группа вместе с Ефремовым возвращается в Москву, где он и разберется в ситуации. Директор театра подчеркнул, что прояснять обстоятельства случившегося на основе слухов и переписки в социальных сетях бессмысленно.

Ранее на спектакле «Не становись чужим» в Самаре исполнявший главную роль Ефремов произвел скандал. Зрители обвинили его в том, что он вышел на сцену пьяным, а после замечаний публики он начал матом оскорблять присутствующих. Как позже пояснил актер, самарская публика просто «немного не догнала» сложный спектакль.