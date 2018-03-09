Американские беспилотники заметили на Донбассе

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024 провел 9 марта разведку в Донбассе.

Дрон вылетел с базы Сигонелла в Италии на Украину и пролетел над линией соприкосновения, сообщает сервис PlaneRadar.

Ранее, в четверг, такой же летательный аппарат провел разведку у берегов Крыма. Вылетев с той же авиабазы, он несколько часов кружил над западным и южным побережьями полуострова. Высота полета стратегического разведывательного беспилотника США составила16 тысяч метров.