СБУ показала видео провоза оружия через КПП для «терактов в Киеве и покушения на Порошенко»

Служба безопасности Украины обнародовала оперативное видео, на котором человек, похожий на руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, провозит оружие и боеприпасы через КПП. Видео из пресс-центра СБУ публикует канал «112».

На опубликованных кадрах видно, как некий мужчина загружает в автомобиль предметы, которые могут являться оружием, а после едет через КПП. Согласно комментариям главы СБУ Василия Грицака, на видео фигурирует Рубан, и он везет оружие с территории самопровозглашенной ДНР на территорию Украины. Однако остается загадкой, каким образом данная запись должна подтверждать «организацию терактов и покушения на Порошенко».

Ранее сообщалось, что украинский суд арестовал Владимира Рубана по подозрению в организации покушения на президента страны и террористических актов в Киеве. Мужчину якобы задержали на КПП с ящиком, набитым оружием, гранатами и минами. Владимир Рубан все обвинения отрицает и утверждает, что они сфабрикованы украинскими спецслужбами. В данный момент руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» арестован на два месяца.