Автомобилист снес группу велосипедистов в Крыму
ДТП произошло в Алуште. Никто из участников аварии не пострадал.
Видео: Анна Беляева/ YouTube
Водитель легкового автомобиля, совершая на перекрестке левый поворот, сбил группу велосипедистов в Алуште. Момент инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения.
Водитель машины остановился на перекрестке, когда ему на встречу двигались велосипедисты. По неизвестной причине автомобилист резко повернул влево, не пропуская молодых людей.
На кадрах, выложенных в YouTube, видно, что первый и последний спортсмены смогли избежать столкновения, а двое других были сбиты машиной.
По данным местных СМИ, никто из участников аварии не получил серьезных травм.