Автомобилист снес группу велосипедистов в Крыму

Водитель легкового автомобиля, совершая на перекрестке левый поворот, сбил группу велосипедистов в Алуште. Момент инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения.

Водитель машины остановился на перекрестке, когда ему на встречу двигались велосипедисты. По неизвестной причине автомобилист резко повернул влево, не пропуская молодых людей.

На кадрах, выложенных в YouTube, видно, что первый и последний спортсмены смогли избежать столкновения, а двое других были сбиты машиной.

По данным местных СМИ, никто из участников аварии не получил серьезных травм.