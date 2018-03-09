Мощный взрыв прогремел в Донецке: есть жертвы
В результате взрыва гранаты два человека погибли, еще двое пострадали.
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
В Кировском районе Донецка прогремел мощный взрыв. Погибли два человека, еще шестеро пострадали, пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на собственный источник в органах власти.
По предварительным данным, ЧП произошло возле кафе «СССР» на улице Бахметьева, 6б. Причиной взрыва стала брошенная граната.
На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики. Информация о происшествии уточняется.