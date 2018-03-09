Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарченко прокомментировал «покушение на Порошенко»

Вадим Синицын
18:27 09.03.2018
Глава ДНР рассказал, какие отношения его связывают с задержанным СБУ Владимиром Рубаном, который якобы планировать убить президента Порошенко и устроить теракты в Киеве.
Фото: James Sprankle / dpa / Globallookpress
Видео: Страна.ua/ YouTube

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, какие отношения его связывают с Владимиром Рубаном, который был задержан СБУ за якобы планирование теракта и покушения на президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Захарченко отметил, что в реальности, отличающейся от версии СБУ, он встречался с Рубаном только один раз – по поводу обмена пленными, причем встреча произошла давно. Рубан является руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус».

Глава ДНР дал оценку и сценарию переворота на Украине, который в СБУ представили, как сорванные планы Владимира Рубана. Захарченко отметил, что этот сценарий напоминает третьесортный боевик.

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешёвого американского боевика для стран третьего мира. Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим», - рассказал Александр Захарченко.

Украинский суд арестовал Владимира Рубана по подозрению в организации покушения на Порошенко и терактов в Киеве. Мужчину якобы задержали на КПП с ящиком, набитым оружием, гранатами и минами. Сам Рубан все обвинения отрицает и утверждает, что они сфабрикованы украинскими спецслужбами. В данный момент руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» арестован на два месяца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ракета-носитель «Союз» успешно вывела спутники связи на орбиту
Дата09.03.2018, 23:31
Ракета-носитель «Союз» успешно вывела спутники связи на орбиту
Дозаправка истребителей на экстремальной скорости в 600 км/ч: в Крыму прошли учения летчиков ЮВО
Дата08.03.2018, 03:34
Дозаправка истребителей на экстремальной скорости в 600 км/ч: в Крыму прошли учения летчиков ЮВО
Слуцкий согласовал контракт c европейским клубом
Дата09.03.2018, 11:00
Слуцкий согласовал контракт c европейским клубом
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Уникальная отечественная разработка: эксклюзивные кадры с испытаний «Орланов» под Петербургом
Дата09.03.2018, 09:40
Уникальная отечественная разработка: эксклюзивные кадры с испытаний «Орланов» под Петербургом
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
Дата07.03.2018, 07:10
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
01:10 В стране и мире
Видео
В ЛНР показали кадры с беспилотника украинских силовиков
20:19 В стране и мире
Видео
Савченко на суде отдала честь обвиняемому в покушении на Порошенко
19:43 В стране и мире
Видео
Директор «Современника» пообещал разобраться в скандале с Ефремовым
15:57 В стране и мире
Видео
Ответный удар пророет канал между Канадой и Мексикой – эксперт о «способных уничтожить Россию» подлодках США
13:38 В стране и мире
Тайна пропавшего авиатора Амелии Эрхарт окончательно раскрыта
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Пьяный Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей Видео
Пьяный Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В ресторане Петербурга женщины отметили 8 Марта массовой дракой
В ресторане Петербурга женщины отметили 8 Марта массовой дракой
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.