Захарченко прокомментировал «покушение на Порошенко»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, какие отношения его связывают с Владимиром Рубаном, который был задержан СБУ за якобы планирование теракта и покушения на президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Захарченко отметил, что в реальности, отличающейся от версии СБУ, он встречался с Рубаном только один раз – по поводу обмена пленными, причем встреча произошла давно. Рубан является руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус».

Глава ДНР дал оценку и сценарию переворота на Украине, который в СБУ представили, как сорванные планы Владимира Рубана. Захарченко отметил, что этот сценарий напоминает третьесортный боевик.

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешёвого американского боевика для стран третьего мира. Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим», - рассказал Александр Захарченко.

Украинский суд арестовал Владимира Рубана по подозрению в организации покушения на Порошенко и терактов в Киеве. Мужчину якобы задержали на КПП с ящиком, набитым оружием, гранатами и минами. Сам Рубан все обвинения отрицает и утверждает, что они сфабрикованы украинскими спецслужбами. В данный момент руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» арестован на два месяца.