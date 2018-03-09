Лавров заявил, что Москва готова помочь с расследованием отравления экс-полковника ГРУ

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать Лондону в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров отметил также голословность обвинений в причастности к этому России. По его словам, смерть экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, которую «свалили на Россию», так и не была до конца расследована, хотя Москва предлагала свою помощь в расследовании. Однако в Британии «сочли себя выше этого и вынесли голословный вердикт, совсем не исчерпывающий», добавил дипломат, при этом многие факты были «заметены под ковер».

Как сказал глава МИД РФ, если Лондон заинтересован в российском содействии, то Москва рассмотрит всевозможные предложения. При этом Лавров назвал пропагандой заявления о якобы причастности России к отравлению Скрипаля в Британии. Он добавил, что в РФ не слышали никаких фактов, которые бы свидетельствовали о причастности Москвы.

«Это несерьезно, это чистой воды пропаганда, чистой воды нагнетание истерики и истерии», — уверен глава российского внешнеполитического ведомства.

Тем временем агентство Reuters сообщило, ссылаясь на европейские и американские спецслужбы, что «главная линия расследования Британии – что россияне использовали загадочную субстанцию для убийства бывшего двойного агента Сергея Скрипаля».

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Пятого марта британская полиция сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Имена пострадавших назвал глава МИД Борис Джонсон. Он подтвердил, что речь идет о Сергее Скрипале и его дочери.