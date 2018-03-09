В плену у пчел: профессор читает лекции в «бороде» из насекомых

Профессор Университета штата Вашингтон в Пуллмане Тим Лоуренс ведет свои уроки почти полностью покрытый пчелами. Он также объяснил своим ученикам, как их тоже можно безопасно покрыть пчелами.

«Любой может также собрать на себя пчел», – заявил Лоуренс и добавил, что эти насекомые не «склонны жалить», сообщает Daily Mail.

Также профессор добавил, что ему удалось собрать на себе пчел из-за того, держит в руках их матку. Лоуренс отметил, что это его любимый способ собрать пчел.