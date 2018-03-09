Главу центра освобождения пленных обвинили в подготовке покушения на Порошенко

Руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, задержанного ранее на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области, обвинили в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает Strana.Ua.

«Переговорщику вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием», - говорится в публикации.

Издание уточняет, что помимо Порошенко, по версии украинской прокуратуры, Рубан якобы готовил убийство еще ряда высокопоставленных украинских политиков. Strana.Ua также публикует документ с текстом подозрения, предъявленного главе «Офицерского корпуса».

Заседание по избранию меры пресечения Рубану состоится днем 9 марта в Шевченковском суде Киева.