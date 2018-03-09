На акции в Киеве нардепа Левченко избили до потери сознания

В Киеве избили народного депутата, члена ВО «Свобода» Юрия Левченко, сообщил в Facebook депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Как отметил депутат, они пытались не допустить незаконную застройку. Но на Юрия Левченко напали и избили до потери сознания. Кроме того, он получил ожог от использования нападающими баллончиков с газом.

«Только что на улице Половецкой 25-27 ... наемники Кличко до потери сознания избили нардепа Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном набрызгали, что у него теперь подозрение на ожог)», - написал Кутняк.

По словам депутата, пострадавшего пришлось госпитализировать. Как пишут украинские СМИ, состояние нардепа оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в парке Шевченко сторонники Михаила Саакашвили собрались на акцию с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора и создания Антикоррупционного суда.