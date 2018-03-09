Гуманитарный конвой из 15 автомобилей достиг Восточной Гуты

Конвой из 15 автомобилей международных гуманитарных организаций, вышедший в пятницу утром из пункта пропуска в населtнном пункте Мухайям Аль-Вафедин, достиг района Восточная Гута, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин.

«По нашей информации, конвой достиг места назначения, началась разгрузка грузовиков», - сказал он.

Кроме того, по завершению акции к пункту пропуска вместе с конвоем могут прибыть жители Восточной Гуты.

«Мы также ожидаем выхода по гуманитарному коридору нескольких десятков мирных жителей и боевиков с семьями, которым ранее было предложено покинуть район», - отметил Золотухин.