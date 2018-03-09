Тайна пропавшего авиатора Амелии Эрхарт окончательно раскрыта

Ученые, кажется, наконец, разгадали тайну гибели известного авиатора Амелии Эрхарт - первой женщины, отправившейся в одиночный кругосветный перелет. Она пропала в Тихом океане в 1937 году.

Согласно данным новой судебно-медицинской экспертизы, проведенного под руководством профессора Ричарда Янца из Университета Теннесси, кости, обнаруженные на необитаемом атолле Никумароро, действительно принадлежат ей. Останки нашли еще три года назад, но первоначально посчитали, что они мужские.

«Теперь документально доказано, что единственный человек, которому они (останки) могут принадлежать, - Амелия Эрхарт», - цитирует профессора The Mirror.

Амелия Эрхарт была первой женщиной-пилотом, которой удалось пересечь Атлантический океан, это произошло в 1928 году. В 1937 году Эрхарт организовала кругосветный полет на двухмоторном самолета, закончившийся трагедией. Авиатор пропала без вести в центральной части Тихого океана.

ВМС США после исчезновения Эрхарт организовали масштабную спасательную операции, но поиски самолета ничем не увенчались.

Точная причина произошедшего так и не была установлена. Согласно основной версии, авиатор сбилась с курса и у нее кончилось топливо. Однако существуют и конспирологические теории: одни исследователи утверждают, что Эрхант взяли в плен японцы, после того как ее самолет потерпел крушение, другие верят, что Эрхарт пережила свой последний полет, изменила внешность и всю жизнь скрывалась от знавших ее людей.