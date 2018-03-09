Сторонники Саакашвили прорвались к памятнику Шевченко и требуют отставки Порошенко

В центре Киева протестующие собрались у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко, чтобы помешать украинскому лидеру Петру Порошенко возложить цветы к монументу. Об этом сообщает «112 Украина».

Парк Шевченко утром 9 марта был окружен полицией, правоохранители пускали в него только силовиков и аккредитованных журналистов. Однако несмотря на это, в парк в обход металлоискателей и рамок зашли около 40 человек и устроили под памятником поэту акцию. Полиция не успела вмешаться.

К настоящему моменту в парке собралось уже 200 митингующих. Они развернули баннеры с требованием импичмента президента, отставки генпрокурора и создания Антикоррупционного суда.

Ежегодно 9 марта на Украине празднуют день рождения Тараса Шевченко и проходят торжественные мероприятия с руководством страны.

Как сообщает украинский телеканал, на 9 марта партия «Движение новых сил» анонсировала антиолигархическую акцию.