Журналист сообщил, что PlayStation 5 уже создана и скоро поступит в продажу

Инсайдер Маркуса Селларса рассказал в своем аккаунте Twitter о выходе новой игровой консоли PlayStation 5. По его словам, она уже создана и в скором времени она поступит в продажу.

Селларс также уточнил, что Sony закончила работу над созданием PlayStation 5 в конце февраля. В настоящее время консоль активно рассылается ведущим разработчикам для того, чтобы они начали готовить для PlayStation 5 игры.

Предположительно, анонс PlayStation 5 пройдет в рамках выставки E3, но пока официального подтверждения от разработчиков не было.