Генпрокурор Украины объяснил задержание главы центра освобождения пленных

Задержание руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана было «не случайным». Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Это не случайное задержание. Никаких освобождений не будет», - цитирует его издание Fakty.ua.

При этом с чем именно связан арест Рубана, Луценко не уточнил.

Ранее «Страна.ua», ссылаясь на источники, сообщила, что задержали Рубана на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области.

Украинский волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook утверждает, что Рубана арестовали за контрабанду оружия на территорию Украины. По утверждению Гая, глава «Офицерского корпуса» якобы делал под Киевом оружейные схроны.