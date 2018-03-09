Генпрокурор Украины объяснил задержание главы центра освобождения пленных
Задержали Рубана на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области. По неофициальной версии, его арестовали за контрабанду оружия.
Фото: Strana.Ua
Видео: Страна.ua/ YouTube
Задержание руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана было «не случайным». Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.
«Это не случайное задержание. Никаких освобождений не будет», - цитирует его издание Fakty.ua.
При этом с чем именно связан арест Рубана, Луценко не уточнил.
Ранее «Страна.ua», ссылаясь на источники, сообщила, что задержали Рубана на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области.
Украинский волонтер Мирослав Гай на своей странице в Facebook утверждает, что Рубана арестовали за контрабанду оружия на территорию Украины. По утверждению Гая, глава «Офицерского корпуса» якобы делал под Киевом оружейные схроны.