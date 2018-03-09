В Посольстве России в США предложили Госдепу назначать встречи в Twitter

Сотрудники посольства России в Соединенных Штатах предложили назначать встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона через микроблоги. Об этом сказано в Twitter пресс-секретаря дипломатической миссии Николая Лахонина.

«Twitter кажется более надежным и быстрым каналом коммуникации (при вашем государственном управлении) по срочным вопросам. Мы готовы прислать копии наших официальных приглашений через личные сообщения», – заявил он в комментарии, который был обращен к американской коллеге Хизер Нойерт.

Лахонин отметил, что данное предложение действительно в том случае, если Нойерт подпишется на аккаунт посольства. Позднее это сообщение перепостил аккаунт в дипмиссии.

Ранее в Госдепе сообщили, что не получили формального приглашения на встречу Лаврова и Тиллерсона во время саммита Афросоюза в Эфиопии, об отправке которого Россия сообщила второго марта. Нойерт также заявляла об этом. Госсекретарь сказал, что его график расписан и на встречу времени нет.