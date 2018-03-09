Синоптики рассказали, когда в Москве ожидается оттепель

В Москву на следующей неделе придет кратковременная оттепель, после которой еще ожидаются похолодания. Об этом рассказал сайту ТРК «Звезда» специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура на следующей неделе в столице прогреется до двух градусов тепла. Также, как сказал Тишковец, будет большой суточный разброс температур. То есть ночью будет до – 15 градусов, а днем столбики термометров поднимутся от ноля и выше.

«С 12 по 14 марта – погода будет антициклональная, солнечная, без осадков и с большим суточным разбросом температур. Ночами от минус 10 до минус 15 и днем от 0 до минус 5 градусов», - отметил синоптик.

По его словам, 15 марта в Москве ожидается небольшая оттепель. Однако после придут очередные похолодания.

Как ранее рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, настоящая весна в столице ожидается только в 20-х числах марта.