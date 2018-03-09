Пьяный Ефремов сорвал спектакль в Самаре и обматерил зрителей

На сцене Самарского театра оперы и балета 7 марта проходил спектакль московского театра «Современник», на который опоздал актер Михаил Ефремов. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

Выступление Ефремова в Самаре вызвало негодование у местных жителей, которые заплатили за спектакль от 4 до 7 тысяч рублей. По словам актрисы самарской Драмы Аллы Коровкиной, спектакль был задержан более, чем на полчаса из-за того, что ждали Ефремова, который вышел на сцену нетрезвым.

«Сходила 7-го марта на спектакль театра " Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут. Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно-радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару, и весь спектакль возвращался к этому посланию», - написала она в Facebook.

Коровкина рассказала, что в зале находился региональный министр культуры, который никак не отреагировал на случившееся. А большинство зрителей покинули театр еще до конца спектакля.