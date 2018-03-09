Автолюбитель купил машину за $9 тыс. и нашел в ней наркотики за $400 тысяч
В транспортном средстве было найдено 11 килограммов амфетамина и почти полкилограмма героина.
Фото: kake.com
Мужчина в баке только что купленного подержанного автомобиля нашел наркотики на сумму $400 тысяч. Он купил подержанный автомобиль Nissan Altima на аукционе в Оклахоме, но быстро заметил, что с ним что-то не так.
«Я купил новый топливный насос, взял газовый баллон, чтобы заменить топливный насос, и увидел, что бак полон наркотиков», – рассказал владелец авто, сообщает KTIC Radio.
В транспортном средстве было найдено 11 килограммов амфетамина и почти полкилограмма героина. Мужчина сразу же обратился в правоохранительные органы.
По словам полиции, на черном рынке наркотические вещества стоят примерно $400 тыс.