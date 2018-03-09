В Киеве сравнили термин «Малопольша» с фразой «Крым был и будет российским»

Украинский вице-премьер Павел Розенко приравнял словосочетания «восточная Малопольша» в принятом Варшавой «антибандеровском» законе и «Крым был и будет российским» в эфире телеканала ZiK.

По его словам, в последние несколько лет в Польше «накручивается открытая антиукраинская истерия».

«Как реагировать украинцам, когда в закон про Институт национальной памяти Польши, я не скажу про преследование украинцев, я скажу про то, что вводится термин "Восточная Малопольша". В закон Польши! А, извините, такой термин стоит в одном разряде с термином "Крым был и будет российским!» — сказал Розенко.

Он подчеркнул, что украинцы считают поляков братским народом, однако «антибандеровский» закон создает условия для вражды между странами.

По словам лидера украинской националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока, термин «Восточная Малопольша», который относится к современной территории Галичины и Волыни, де-факто указывает на претензии Варшавы к Киеву.

Напомним, 1 марта в Польше вступил в силу закон о «бандеровской идеологии».