Названы российские города, лидирующие по продажам премиальных автомобилей

Эксперты составили рейтинг населенных пунктов России, жители которых в прошлом году чаще приобретали авто премиум-сегмента. Об этом говорится в исследовании «Автостата».

Отмечается, что аналитики в список не включали Санкт–Петербург и Москву, которые лидируют по продажам автомобилей с большим отрывом.

На первом месте рейтинга разместился Екатеринбург. В прошлом году его жители купили 2400 премиальных машин. На второй строчке списка оказался Краснодар, там было продано 2310 единиц. Замыкает тройку лидеров Казань с 2220 проданными автомобилями премиум-сегмента.

На четвертом месте расположился Ростов-на-Дону, на пятом – Челябинск. Также в первую десятку вошли Нижний Новгород, Воронеж, Самара, Уфа и Красноярск.

По информации «Автостата», во всех городах за 2017 год продажи выросли. Большой скачок показал Челябинск, прирост составил 16%. Mercedes-Benz стал лидером среди брендов.