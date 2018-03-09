В МИД РФ приветствовали договоренность о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Договоренность о встрече между главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном является шагом в верном направлении по урегулированию конфликта вокруг полуострова. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул при этом важность того, чтобы переговоры Трампа и Ким Чен Ына действительно открыли путь к урегулированию ситуации, а не остались просто переговорами.

«Считаем это шагом в правильном направлении. Надеюсь, что договоренность реализуется. Безусловно, это необходимо для того, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова», - констатировал Лавров.

О том, что американский президент согласился встретиться с северокорейским коллегой, ранее по итогам переговоров с Трампом сообщил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ён. Он добавил, что во время его общения с лидером КНДР тот, в свою очередь, заявил о готовности к денуклеаризации КНДР.