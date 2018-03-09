Четыре человека погибли при ДТП с фурой в Якутии

Четыре человека погибли в результате крупного ДТП на федеральной автодороге «Вилюй» в Якутии. Об этом сообщили экстренные службы региона.

Авария произошла на 155-м километре трассы между населенными пунктами Бердигестях и Магарасс. При столкновении КамАЗа и частного микроавтобуса пострадали девять человек, четверо из них погибли. Отмечается, что всего в микроавтобусе было 12 человек, в том числе и ребенок.

Как сказано на портале Якутск.ru, по предварительной информации, столкновение произошло в тот момент, когда фура выезжала задним ходом на главную дорогу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.