Четыре человека погибли при ДТП с фурой в Якутии
Крупная авария произошла в Якутии на 155-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй».
Фото: CrimYakutia.ru / Вконтакте
Четыре человека погибли в результате крупного ДТП на федеральной автодороге «Вилюй» в Якутии. Об этом сообщили экстренные службы региона.
Авария произошла на 155-м километре трассы между населенными пунктами Бердигестях и Магарасс. При столкновении КамАЗа и частного микроавтобуса пострадали девять человек, четверо из них погибли. Отмечается, что всего в микроавтобусе было 12 человек, в том числе и ребенок.
Как сказано на портале Якутск.ru, по предварительной информации, столкновение произошло в тот момент, когда фура выезжала задним ходом на главную дорогу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.